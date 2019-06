Sechs Biker zu Pfingsten bei Unfällen gestorben

In der Steiermark prallten am Sonntagnachmittag auf der Soboth zwei Biker zusammen, beide überlebten den Unfall nicht: Ein 30-jähriger Steirer starb noch an der Unfallstelle, ein 65-jähriger Tiroler kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus. Am Samstagabend war ein 62-jähriger Motorradlenker aus der Steiermark ums Leben gekommen, als er bei Mariazell von der Straße abkam und über eine Böschung stürzte. Bei vier weiteren Motorradunfällen wurden die Lenker zum Teil schwer verletzt. In der Nacht auf Sonntag starb zudem eine 86-jährige Frau im Krankenhaus - sie war am Freitag in Murau mit ihrem Auto unterwegs gewesen und auf einer Kreuzung mit einem anderen Pkw zusammengestoßen.