Nach Unfall: 86-Jährige verstarb im Krankenhaus

Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr näherte sich die 86-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Murau auf einer Gemeindestraße der B 96 Murtal Straße. Als sie an der Kreuzung mit der B 96 nach links in die Bundesstraße einbiegen wollte, dürfte sie die von links aus Richtung Murau kommende 31-jährige Pkw-Lenkerin, ebenso aus dem Bezirk Murau, übersehen haben. Die 31-Jährige prallte frontal gegen die linke Fahrzeugseite der 86-Jährigen, wobei an beiden Pkw Totalschaden entstanden sein dürfte. Die Stadtfeuerwehr Murau wurde alarmiert.