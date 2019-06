FPÖ setzt wieder auf Mitbestimmung des Volkes

Wird ein Volksbegehren in Zukunft von mehr als vier Prozent der Stimmberechtigten unterstützt und kommt es daraufhin zu keinem Gesetz, das dem Begehren Rechnung trägt, soll eine rechtlich bindende Volksabstimmung her - diese alte Forderung der FPÖ ist so weit bekannt. Nach dem Koalitionsende wollen die Freiheitlichen nun einen neuen Anlauf in Sachen Mitbestimmung des Volkes machen und bringen kommende Woche einen entsprechenden Antrag im Parlament ein.