Nach EU-Wahl: Nun startet Poker um die Top-Jobs

EVP und SPE sind nun auf Liberale und/oder Grüne angewiesen

Eine „große Koalition“, in der man sich die Postenvergaben ausmacht, geht sich damit nicht mehr aus. EVP und SPE sind auf Liberale und/oder Grüne angewiesen, wenn es etwa um die Vergabe des wichtigsten Postens geht, den des Kommissionschefs. Denn diese konnten deutlich zulegen. Die Liberalen liegen bei 109 Mandaten, wenn die Mandate für die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mitgezählt werden (plus 40). Dahinter kommen die Grünen mit 69 Sitzen (plus 17). Die Linke verliert 13 Sitze und kommt auf 39.