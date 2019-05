Knalleffekt! Doping-Vorwurf gegen Ski-Ass Reichelt

Nächster Akt im bei der Nordischen WM in Seefeld losgetretenen Doping-Skandal! Wie entsprechende „Krone“-Recherchen ergaben, wurde im Zuge der seit Monaten laufenden Ermittlungen am vergangenen Freitag auch Skistar Hannes Reichelt verhört. Was der 38-jährige Jungvater gestern auch bestätigte. „Gleich in der Früh, um fünf vor sieben, läuteten Ermittler des Bundeskriminalamts an - mich hat fast der Schlag getroffen, als sie mir ihren Ausweis entgegenstreckten.“ Auf die Idee, dass sie wegen der Doping-Affäre gekommen waren, wäre er nie gekommen. Stundenlang verhörte man Reichelt danach in Innsbruck. Und es ist wohl kaum ein Zufall, dass am gleichen Tag der frühere Langlauf-Trainer Gerald H. sowie der Niederösterreicher Emanuel M., zuletzt Servicemann des vierfachen Schweizer Olympiasiegers Dario Cologna, verhaftet wurden. Denn im Zuge der zahlreichen Verhöre in den vergangenen Wochen waren offenbar auch Vorwürfe gegen Reichelt aufgetaucht.