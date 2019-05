„Angriff“: Polizei fahndet nach diesem Mann

Anti-Terror-Spezialisten ermitteln

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, Anti-Terror-Spezialisten hätten die Ermittlungen übernommen. Die französische Justizministerin Nicole Belloubet sagte allerdings am Freitagabend: „Es ist zu früh zu sagen, ob man es einen Terroranschlag nennen kann.“ Innenminister Christophe Castaner wies die Präfekten im ganzen Land an, die Sicherheitsmaßnahmen an Orten zu verstärken, an denen sich viele Menschen aufhalten. Das seien etwa Sport- oder Kulturveranstaltungen.