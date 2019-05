Ibiza-Video: Kreml „kennt Frau aus Aufnahme nicht“

Russland dementiert eine Verwicklung in die Ereignisse rund um den Ibiza-Skandal, der zum Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache und zur Ausrufung von Neuwahlen geführt hatte. Weder „kennt man die Frau in dem Video“ im Kreml, und auch der in den Aufnahmen erwähnte Oligarch Igor Makarow reagierte inzwischen und sagte: „Ich bin ein Einzelkind.“