Vorgezogene Wahlen in Linz: Zurückhaltung bei SPÖ

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Sonntag in der ORF-Diskussion „Im Zentrum“ vorgezogene Wahlen auch in Linz angekündigt, wo die SPÖ den Bürgermeister stellt und die Freiheitlichen mitregieren. In der Linzer Stadtpartei, die ein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ hat, gibt man sich noch zurückhaltend: Die SPÖ fordere generell Neuwahlen in Oberösterreich, in Linz alleine sei es nicht sinnvoll, hieß es von dort Montagfrüh.