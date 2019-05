Mit Messer Mithäftlinge attackiert: 2 Jahre Haft

In Haftraum gestürmt und zugestochen

Mit dem Tatwerkzeug im Gepäck stürmte der bereis vierfach vorbestrafte Verdächtige laut Anklage am 9. August 2018 in den Haftraum der beiden Tschetschenen, zwei weitere Gefangene waren außerdem anwesend. Dort stach der 24-Jährige zuerst auf den 32-Jährigen ein - mit ihm hatte er in den Tagen davor mehrere Auseinandersetzungen. Der Mann erlitt Kopf-, Hals- und Bauchverletzungen. Der 21-Jährige kam seinem Landsmann zu Hilfe und wurde von dem Tunesier daraufhin mit Stichen in den Kopf und den Halsbereich bedacht. Beide Opfer wurden leicht verletzt.