Mick Jagger (75) ist wieder fit wie ein Turnschuh

Anfang April hatte sich der Sänger in einem Krankenhaus in New York eine neue Herzklappe einsetzen lassen müssen. Kurz zuvor hatten die Rolling Stones 17 Konzerte abgesagt, die sie im Rahmen ihrer „No Filter“-Tournee ab dem 20. April in den USA und Kanada geben wollten. Der Musiker schrieb auf Twitter, er sei „am Boden zerstört“, dass er seine Fans so „hängen“ lassen müsse. Dass er die Tour jetzt fortsetzt, scheint bei dem neuesten Video des Superstars sicher.