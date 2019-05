Neymar sorgt bei Spanien-GP für Blitzlichtgewitter

Viel Prominenz im Fahrerlager. Aber selbst wenn mit Marc Marquez am Wochenende ein spanischer (Motorrad-)Weltmeister seine Aufwartung machte, für das größte Blitzlichtgewitter sorgte Brasiliens Fußball-Zauberer Neymar, der als Spezi von Lewis Hamilton allerdings bei seinem Sponsor in der Red-Bull-Garage Platz nehmen musste. Am Wochenende schoss er ein Traumtor gegen Angers.