1:4 in Paderborn! Super-Gau für den Hamburger SV

Bis in den Winter stand der Wiederaufstieg außer Zweifel. Doch mit einer miserablen Rückrunde (nur 16 Punkte in 16 Spielen) verspielte der Hamburger SV die Chance auf die Rückkehr in die deutsche Bundesliga. Höhepunkt der Talfahrt war das gestrige 1:4 in Paderborn. Die Österreicher Christopher Trimmel und Robert Zulj sind mit Union Berlin auf Relegationskurs.