Österreich verliert zum WM-Auftakt gegen Lettland!

Nichts ist aus dem erhofften Punktgewinn für Österreichs Eishockey-Nationalteam im rot-weiß-roten Eröffnungsspiel der A-WM in der Slowakei geworden! Das ÖEHV-Team musste sich am Samstag Lettland mit 2:5 (1:1, 0:0, 1:4) geschlagen geben. Dabei hatte Michael Raffl die Österreicher vor 8900 Zuschauern in Bratislava in Unterzahl (15.) in Führung gebracht. Österreich - mit David Kickert im Tor - lieferte dem WM-Viertelfinalisten des Vorjahres nach nervösem Beginn zwei Drittel lang ein Duell auf Augenhöhe, ehe die Letten im Schlussdrittel mit vier Treffern den verdienten Sieg holten. Für Raffl und Co. geht es schon am Sonntagmittag (12.15 Uhr) mit dem Duell gegen WM-Favorit Russland weiter.