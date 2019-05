Red Bull setzt künftig auf Energy Station aus Holz

Das nunmehrige Gebäude aus steirischem Holz ist mit über 1.200 Quadratmetern Nutzfläche um 27 Prozent größer als sein Vorgänger aus Stahl und Glas, muss dieser Hospitality-Hotspot doch an den Renn-Wochenenden mit Red Bull Racing sowie Toro Rosso beide in der WM engagierten Formel-1-Teams von Dietrich Mateschitz beherbergen sowie vielen VIP-Gästen Platz bieten. Es kommt terminlich ideal, wird doch der in der Steiermark geborene Red-Bull-Chef Mateschitz am 20. Mai 75 Jahre alt.