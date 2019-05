Juniors gewinnen OÖ-Derby gegen Blau Weiß

Der FC Juniors OÖ kommt in der 2. Fußball-Liga immer näher an die höheren Tabellenregionen heran. Dank eines 2:0-Auswärtssieges am Sonntag im Derby gegen Blau Weiß Linz gelang der Vorstoß auf Platz sechs, Rang drei ist nur nach vier Erfolgen aus den jüngsten fünf Partien noch zwei Zähler entfernt.