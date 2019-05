Warriors im Play-off-Hit gegen Rockets 2:0 voran

Die Vorentscheidung in Milwaukee fiel im dritten Viertel, das mit 39:18 an die Gastgeber ging und in dem Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo 15 seiner insgesamt 29 Punkte erzielte. „Im dritten Viertel haben wir unsere Würfe getroffen und den Ball gut bewegt, da hat es klick gemacht. Im ersten Spiel wurde uns der Hintern versohlt, heute haben wir eine Reaktion gezeigt“, lautete der zufriedene Kommentar von Antetokounmpo. In der dritten Partie hat nun in der Nacht auf Samstag erstmals Boston Heimvorteil.