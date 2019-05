SPÖ-Basis rebelliert am 1. Mai gegen Parteiführung

In der SPÖ rumort es ausgerechnet am Tag der Arbeit weiter: Beim traditionellen 1.-Mai-Aufmarsch der Roten in Wien hat die Parteibasis ihrem Unmut über die Führung der Sozialdemokraten Ausdruck verliehen. So war am Rathausplatz unter anderem ein Plakat zu sehen, auf dem stand: „Drozda, hast du auf die Uhr geschaut? Zeit zu gehen!“ Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht parteiintern schon seit Längerem in der Kritik. Weiterer brisanter Aspekt rund um die Veranstaltung: Die Angaben der SPÖ zur Teilnehmerzahl sind laut Polizei völlig übertrieben.