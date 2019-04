„Ist es das, was Sie wollten, Herr Kanzler?“

Ich bin nur ein bisschen älter als Sie, Herr Bundeskanzler, und ich frage Sie: Ist es das, was Sie wollten? Wünschen wir uns diese Politik für unsere Kinder? Neue frische Ideen, die Modernisierung unseres Landes haben Sie versprochen. Jetzt aber verheddert sich unser Land in die immer gleichen Unappetitlichkeiten. Ich möchte, dass wir in einer freien, demokratischen Gesellschaft aufwachsen können. Nicht ständig eingeholt vom gestrigen Mist, von Leuten, die unsere Geschichte nicht kapiert haben.