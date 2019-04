Baby-Alarm! Marcel Sabitzer ist Vater geworden

Was für ein Volltreffer ins Glück: ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer ist erstmals Vater geworden! Voller Stolz präsentierte der 25-Jährige am Donnerstag via Instagram seine „frischgeschlüpfte“ Tochter Mary-Lou - natürlich mitsamt der stolzen Frau Mama. Für seine Freundin Katja Kühne gab es außerdem noch eine Liebeserklärung der Extraklasse…