Daniel Habesohn nach tollem Comeback weiter

Das war ein heldenhafter Kampf von Daniel Habesohn! Der Österreicher stand in der zweiten Hauptrunde des Herren-Einzels bei der Tischtennis-WM in Budapest schon mit beiden Beinen im Abgrund - er verwandelte aber in dem Expo-Gelände noch einen 0:3-Satzrückstand gegen den Brasilianer Eric Jouti in einen 4:3-Erfolg. Damit erreichte Habesohn als einziger der österreichischen Herren die Runde der letzten 32.