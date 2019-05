Genusswochenende in der Provence mit Pierre(s)

Wer den Markt in Aix-en-Provence besucht, wird ob der bunten Vielfalt begeistert sein. Hier wird ein Fest für die Augen geboten. Berge von roten Tomaten, blau-schwarzen Auberginen, grünen Artischocken, Spargel, Radieschen, gelbe Zitronen wie aus dem Bilderbuch, alles was das Herz begehrt, und mehr. Käse in schier unglaublicher Auswahl. Würste. Brot – bei Brot ist „unser“ Pierre ein wahrer Experte, arbeitet er schließlich beim Wiener Traditionsbäcker Ströck, bei dem er neue Entwicklungen in der Backstube vorantreibt. Unsere beiden Pierres besprechen, was für das abendliche Menü gebraucht wird, bevor wir bei einem der Händler – es werden auch Fisch und Meeresfrüchte angeboten – hinter der Budel landen und Austern, Muscheln und Seeigel schlürfen. Zwischendurch gehen wir der Marktfrau zur Hand, reichen ihr, was sie braucht, um die Einkäufe ihrer Kunden einzupacken. Die Sonne scheint, das Leben ist schön. Manchmal braucht es nicht viel, um glücklich zu sein. In diesem Fall 32 € für Unmengen von den Meeresfrüchten. Auch mir schmecken die rohen Muscheln, Seeigel und natürlich Austern, obwohl ich – das muss ich ehrlich zugeben – nie gedacht habe, dass ich so etwas kosten möchte, geschweige denn, dass dies wirklich ein Genuss sein kann.