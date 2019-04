Sexy MMA-Kämpferin schlägt Perversen in die Flucht

Joyce Vieira ist der neue Name am brasilianischen MMA-Himmel (im Video beim Training). Die Mixed-Martial-Arts-Kämpferin kann noch keine großen Resultate vorweisen, dafür besticht sie durch ihre Instagram- und Social- Media-Präsenz. Kürzlich wurde sie in aller Welt bekannt, als sie einen Perversen am Strand Praia do Braga in die Flucht schlug.