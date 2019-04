Wettlauf mit der Uhr für Tokio-Hoffnung Buchinger!

Erst die heuer vollzogene Rückkehr zu den 68ern führte die 26-Jährige wieder auf die Erfolgsspur - trotz des im Dezember in Shanghai erlittenen und dann in Dubai wieder aufgeflammten Nasenbeinbruchs feierte sie den Series-A-Sieg in Salzburg. In Rabat wurde sie nun wieder gestoppt. „Nicht für lange“, zeigte sich Alisa bei der Zwischenlandung in Paris schon wieder zuversichtlicher. „Es ist ein Wettlauf gegen die Uhr. Jedes Turnier, das ich versäume, tut doppelt weh“, würde sie am liebsten sofort wieder loslegen.