Liverpool schießt sich an Spitze und hilft „Hasi“

In Cardiff brachte Georginio Wijnaldum die Gäste in der 56. Minute mit einem strammen Schuss nach einem Corner in Führung. Für die Entscheidung sorgte James Milner in der 81. Minute aus einem Elfmeter, davor war Mohamed Salah gefoult worden. Cardiff liegt dadurch weiterhin auf einem Abstiegsplatz, der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt drei Zähler - womit die Waliser die 1:3-Pleite von Ralph Hasenhüttls Southampton nicht nutzen konnten.