Nadal-Fans laufen wegen Federer-Plakats Sturm

2016 musste Federer nach dem Turnier in Rom das Tennisjahr abbrechen, Knieprobleme ließen den Schweizer ein halbes Jahr pausieren. Die letzten beiden Jahre verzichtete er ganz darauf, auf Sand anzutreten. Heuer also erfolgt seine große Rückkehr auf Sand: Der Tennisverband veröffentlichte daraufhin ein Werbebanner mit den besten Spielern der Welt. Groß in der Mitte: Roger Federer.