Petzners Bond-Choreografie muss entschärft werden

Sieben Paare in vierter Show

Nach dem Aus für Martin Leutgeb und Manuela Stöckl in der letzten Sendung sind folgende sieben Paare in der vierten Show am Freitag, dem 5. April, live um 20.15 Uhr in ORF eins mit dabei: Virginia Ernst und Alexandra Scheriau, Peter Hackmair und Julia Burghardt, Stefan Petzner und Roswitha Wieland, Nicole Wesner und Dimitar Stefanin, Michael Schottenberg und Conny Kreuter, Lizz Görgl und Thomas Kraml sowie Soso Mugiraneza und Helene Exel. Der Sieger wird am 10. Mai feststehen.