Wiener Derby im Boxen: Nader fordert Knezevic!

krone.at: Was denken Sie nach der Doping-Lawine der letzten Zeit? Gibt es auch Doping im Boxen?

Nader: Ich glaube, das gibt es sicher. In Europa kenne ich keine Fälle, aber in Amerika gibt es schon Sportler, die „falsches Fleisch gegessen“ haben… Aber ich glaube, das ist eher bei Langzeit-Ausdauersportarten der Fall als beim Kampfsport. In den Sparten, wie man hört, kommt es darauf an, wer den besseren Arzt hat, nicht den besseren Trainer. Da fehlt für mich der sportliche Aspekt. Aber ich will nicht mehr dazu sagen, ich kenne mich in dieser Materie zu wenig aus.