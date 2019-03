Stadlober: „Es ist uns riesiger Fehler passiert!“

Strache gesprächsbereit

Ex-Langläufer Alois Stadlober, der in der Beratungskommission ist, war bei der Sitzung im Februar, als der Katalog abgesegnet wurde, nicht anwesend („Ich war bereits bei der WM in Seefeld“), stiehlt sich aber nicht aus der Verantwortung: „Da müssen wir uns alle an der Nase nehmen. Es ist uns ein riesiger Fehler passiert. Aus meiner Sicht kann es so nicht halten“, sagt der 56-Jährige. Heinz-Christian Strache, selbst Präsident der Sporthilfe, kündigte Adaptierungen an („Wir werden uns das in Ruhe ansehen“), verteidigte aber am Mittwoch nach dem Ministerrat das Regulativ.