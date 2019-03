Handelsschiff im Mittelmeer entführt

Was geschah am Dienstagabend auf der El Hiblu 1? So genau weiß das niemand. Das Handelsschiff hatte 108 Menschen - davon 19 Frauen und zwölf Minderjährige - vor Libyen aufgenommen und sei auf dem Weg nach Tripolis „von den Schiffbrüchigen in Richtung Europa umgeleitet worden“, heißt es in italienischen und maltesischen Medienberichten. Der Kapitän habe zuvor einen Alarm abgesetzt.