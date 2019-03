„Gegen Österreich brauchen wir bessere Leistung“

Das Wort „Vertrauen“ hatte Herzog oft in den Mund genommen. Es blieb kein Lippenbekenntnis. Er ließ jene Elf beginnen, die die Nations League mit dem 2:3 in Schottland beendet hatte. Auch das 3-5-2-System behielt Gültigkeit. Die Wahrheit auf dem Platz stellte sich so dar, dass Israel mit einer Fünferkette verteidigte, durch das Direktspiel der Slowenen vor Probleme gestellt wurde, dreimal knapp an einem Rückstand vorbeischrammte. So musste Herzog immer aktiver coachen. „Mit der ersten Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden!“