Keine Zeit für Party: Thiem wieder im Turniermodus

Der frischgebackene Indian-Wells-Sieger hat schon zwei Trainingstage am nächsten Schauplatz in den Beinen und befindet sich wieder im Turniermodus. Dominic Thiem trifft nach einem Freilos am Freitag in der zweiten Runde des mit 9,315 Millionen Dollar dotierten Masters-1000-Turniers in Miami erstmals auf den Polen Hubert Hurkacz.