Trump-Vertrauter verklagt Twitter auf 250 Mio. $

Trump erneuerte indes am Dienstag seinen Vorwurf, Online-Netzwerke wie Twitter oder Facebook stünden auf „Seite der linksradikalen Demokraten“ und diskriminierten seine Republikaner. Bei einer Pressekonferenz mit Brasiliens rechtsradikalem Staatschef Jair Bolsonaro am Dienstag in Washington sagte er: „Es scheint so, dass wenn da Konservative sind, wenn da Republikaner sind, es in einer gewissen Gruppe Diskriminierung gibt. Ich sehe das bei Twitter und Facebook.“