Hirscher zu Luitz-Urteil: „Keiner kennt sich aus“

Schnelle Entscheidung

Luitz hatte den am 2. Dezember 2018 in Beaver Creek eingefahrenen Sieg am 9. Jänner 2019 von Ski-Weltverband (FIS) aberkannt bekommen, er hatte zwischen den Riesentorlauf-Durchgängen an der Strecke Sauerstoff über ein Mundstück eingeatmet, das ist laut Anti-Doping-Reglement der FIS verboten. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) erlaubt dies aber in ihrem Code (WADC), weshalb der CAS Luitz recht gab.