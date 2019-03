Deutsche Herrmann Weltmeisterin in der Verfolgung

Ex-Langläuferin Denise Herrmann hat am Sonntag ihren bisher größten Erfolg seit dem Umstieg zum Biathlon gefeiert. Die 30-Jährige triumphierte in der Verfolgung der Weltmeisterschaften von Östersund und hatte mit Laura Dahlmeier eine Landsfrau auf dem Siegespodest neben sich. Die holte mit Bronze ihre schon 13. WM-Medaille in Folge. Silber ging im Sprint-Duell an die Norwegerin Tiril Eckhoff.