Wegen Spielansetzung: Klopp-Ärger vor Bayern-Spiel

Am Sonntag (13 Uhr) trifft Liverpool auf Burnley. Ein enorm wichtiges Spiel im Kampf um die englische Meisterschaft. Drei Tage später treffen die Engländer auf die Bayern. Am Mittwoch steht das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales in der Allianz Arena auf dem Programm (Hinspiel: 0:0).