Die lange Blutspur im Doping-Krimi

Februar 2002: Eine Frau reinigt das vom österreichischen Langlaufteam für die Olympischen Winterspiele in Salt Lake City angemietete Privathaus. Beim Entleeren der Mistkübel sticht sie sich an einer Nadel, ruft aus Angst vor AIDS die Polizei. Die medizinisches Material sicherstellt - und leere Blutbeutel. Obwohl Ex-Trainer Walter Mayer vom IOC daraufhin für Olympia gesperrt wurde, reiste er 2006 nach Turin, hielt sich im Quartier der Langläufer und Biathleten auf. Weshalb Carabinieri ebendort eine Razzia durchführten - und erneut jede Menge Transfusionsmaterial sicherstellten. Wie es der Zufall so will, hatte Mayer, der wegen Doping-Weitergabe erst 2013 zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde, in Turin 2006 einen Gast: den Ex-Mittelstreckenläufer und späteren Sportmanager Stefan Matschiner.