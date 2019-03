Nach Drogenrausch: 20-Jährige musste ins Klinikum

Unterstützung von der Polizei benötigten Rettungssanitäter am Samstagnachmittag bei einem Einsatz in Klagenfurt. Die Einsatzkräfte trafen in einer Wohnung in St. Ruprecht einen Klagenfurter (30) und eine Villacherin (20) an, die vermutlich durch Suchtmittel völlig berauscht waren. Die Frau musste sofort ins Klinikum eingeliefert werden.