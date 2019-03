Dachrinnen demoliert und dann Reparatur angeboten

Der Fall zieht sich über mehrere Tage: Denn am vergangenen Montag boten die rumänischen Handwerker dem Ehepaar aus Wiener Neudorf zunächst an, die Dachrinnen an ihrem Haus zu säubern. Dabei wollten die fünf Verdächtigen jedoch Schäden entdeckt haben. Für wenige hundert Euro könnten sie die Löcher aber reparieren, so das verlockende Angebot. Das 72-jährige Opfer willigte zunächst ein. Am Dienstag standen die Mitglieder der Bande aber erneut vor der Tür und forderten die Sofortzahlung von mehreren tausend (!) Euro.