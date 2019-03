Hirscher knallhart: Lebenslange Sperre für Doper!

Eine Lanze brach Hirscher für Peter Schröcksnadel, den Präsidenten des Österreichischen Skiverbands, der in der aktuellen Causa stark in der Kritik steht. „Dass der Skisport heute so dasteht, wie er dasteht, da sind wir einer Person zu großem Dank verpflichtet. Also ich sicher. Es tut mir leid für ihn. Der Mann stellt für den Skiverband und 450 Athleten wahnsinnig viel auf die Füße.“ Ihn störe, dass es in der Causa eine Verallgemeinerung gebe. Es heiße „die Athleten“, „der Skiverband“. Hirscher: „Es sind in dem Fall zwei Verbrecher. Darum tut mir das für Peter persönlich leid, dass er da jetzt so gradstehen muss. Aber er hat schon extrem viel in seiner Laufbahn durchgestanden - er schafft auch das!“