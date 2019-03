Michaela Dorfmeister: Endlich wieder glücklich!

Seit Ende Dezember ist die einstige Speed-Queen wieder vergeben. Beim Weltcuprennen am Semmering hat‘s gefunkt. Der neue Mann an ihrer Seite ist Thomas. Fesch, sportlich - „einfach ein sehr netter Typ. Ich hab mich gleich wohlgefühlt. Wir haben dieselben Interessen. Das macht schon sehr viel aus“, so Dorfmeister zur „Krone“.