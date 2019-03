Kohl entsetzt: „Warum darf so einer weitermachen?“

Den jetzt aufgeflogenen Mediziner Mark S., der in Erfurt einen großen Doping-Ring betrieben hat, kennt Bernhard Kohl aus der gemeinsamen Zeit beim Team Gerolsteiner. Kohl, heute Geschäftsführer von „Bernhard Kohl Fahrrad & Fitness“ in Wien, erzählt: „Nachdem ich positiv getestet worden war, habe ich mit den Behörden voll kooperiert. Danach hat mich Herr S. auf Unterlassung verklagt. Deswegen kann ich nicht viel sagen.“ Nachsatz: „Aber es ist schon zu hinterfragen, warum so einer noch zehn Jahre weitermachen darf und auch Blutdoping-Geräte von Stefan Matschiner übernommen hat. Das ist schon ziemlich schräg.“