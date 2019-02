Gar nicht so selten . . .

Als ich jung war, wollte ich nur eines: Medizin studieren. Eine plötzliche Verletzung an meiner Wirbelsäule führte dazu, dass ich meine Ausbildung nicht wie geplant antreten konnte. Merkwürdige Symptome traten auf, die sich von Tag zu Tag verschlimmerten, bis ich eines Tages zusammenbrach und in einem Krankenhaus in Haifa stationär aufgenommen wurde. Allerdings verschlechterte sich mein Zustand nach Fehldiagnosen und einer falschen Behandlung zunehmend.“ So dramatisch erlebte der Unternehmer Roi Shternin aus Israel den Beginn seines Leidensweges. „In einem Krankenbett zu liegen, ohne zu wissen, was los ist, ist fürchterlich. Ich hatte das Gefühl, dass Patienten oft nicht zugehört und ihre Meinung nicht wertgeschätzt wird. Nach fünf Jahren (!) erklärten mir die Ärzte, dass ich womöglich nie ein normales Leben haben würde. Diese Krise brachte mich dazu, mein Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Ich besorgte mir alles, um Medizin vom Bett aus zu studieren, mit dem Ziel, mich selber zu diagnostizieren. Nach zwei Jahren fand ich heraus, was mit mir los war.“ Es handelte sich um das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom (POTS), eine seltene Erkrankung, bei der unterschiedliche neurologische Probleme und Störungen im autonomen Nervensystem auftreten.