Müllanlage wird für Dänen zur Skipiste

Ein Grund für die ungewöhnliche Idee war, die Notwendigkeit einer Versorgungsanlage für eine Großstadt wie Kopenhagen mit neuen Freizeitmöglichkeiten zu kombinieren. „Diese Anlage muss ziemlich nah an der Stadt liegen, damit mehr als 150.000 Haushalte mit Elektrizität und Wärme versorgt werden können“, so Nielsen. „Du willst, dass die Leute dorthin gehen und etwas daraus machen.“ Amager Bakke sei die grünste Verbrennungsanlage ihrer Art weltweit. „Die Skipiste soll den Menschen zeigen, dass die Anlage so sauber ist, dass man darauf sogar Ski fahren kann“, sagt Nielsen.