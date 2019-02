Silber! Herzog rast auch zu 1000-Meter-Medaille

Weltmeisterin, Vize-Weltmeisterin, Europameisterin und auf bestem Weg zum Weltcup-Gesamtsieg über 500 m - Vanessa Herzog holt in diesem nicht-olympischen Winter wohl das Maximum heraus. Die 23-Jährige ist nicht nur längst in der Weltklasse angekommen, sondern führt diese zumindest über 500 m spätestens seit ihrem am Freitag in Inzell eingefahrenen WM-Gold auch an.