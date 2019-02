Damen-Coach: „Cool bleiben, Niederlage wegstecken“

Aufstehen, Krone richten. So gut die Alpinski-WM vor zwei Jahren mit dem Goldmedaillengewinn von Nicole Schmidhofer im Super-G für Österreich begonnen hat, so bitter enttäuscht waren die ÖSV-Damen nach dem Auftaktbewerb am Dienstag in Aare. Für Rennsportleiter Jürgen Kriechbaum kein Grund, „in Depression zu verfallen“, in der Abfahrt erwartetet er sich ein anderes Bild.