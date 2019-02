Kalajdzic zu teuer! Was wurde aus der Kreditkarte?

Heute testet Rapid noch gegen AC Horsens (Dän). Es ist der Abschluss des Camps in Belek. Das Flugticket für den neuen Stürmer hat man sich erspart. Der Transfer von Sasa Kalajdzic wird platzen. Grün-Weiß hat zu lange gewartet. Jetzt findet die Admira an Rapids Not Gefallen, fordert immer mehr. Nämlich die üblichen „Beteiligungen“ (Europapup, Titel, Weiterverkauf). Aber über die nächsten (!) Jahre.