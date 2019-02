Pflichtspiel-Comeback fürs ÖFB-Team in Klagenfurt

Zuletzt hatte die Klagenfurter EM-Arena David Alaba und Co. Glück gebracht, 2018 gab‘s einen 3:0-Sieg im Test gegen Slowenien und das überraschende 2:1 über Deutschland. Das Duell mit Nachbar Slowenien ist das dritte in der Qualifikation für die EM 2020, die ja in zwölf europäischen Städten ausgetragen wird. Der Vorverkauf startet heute um 10 Uhr, die Tickets sind über www.oefb.at/tickets oder über die ÖFB-Ticket-Hotline unter 01-96096-555 erhältlich.