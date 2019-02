Zu viele Rennen? Veith stellt klare Forderung

Veith gab ihrem Landsmann in der Ö3-Radiosendung „Frühstück bei mir“ Rückendeckung: „Das, was wir körperlich leisten, hat nichts mehr mit dem zu tun, was vor 20, 30 Jahren war. Es wird immer knapper, immer enger. Der Körper braucht aber auch seine Zeit, um regenerieren zu können.“