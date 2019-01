Großes Halali der Tiroler in der Wiener Hofburg

Eine rauschende Ballnacht für „Profis“ und für Novizen sollte die 98. Auflage des Jägerballs, veranstaltet vom Grünen Kreuz, werden. 5600 Besucher flanierten durch die Wiener Hofburg. Dort, so wie alle Jahre, „an Bord“ Komitee-Mitglieder wie Wetter-Expertin Christa Kummer (in Dirndlherz-Tracht), oder Ministerin Elisabeth Köstinger (in Hanna Trachten).