Lothar an Hinteregger: „Kann nicht so dumm sein!“

„Ich kann nichts Positives über ihn sagen.“ Mit seiner unverblümten Kritik an Cheftrainer Manuel Baum hat sich Augsburg-Legionär Martin Hinteregger in die mediale Auslage geplauscht. Viele Kommentatoren sind irritiert. Auch Lothar Matthäus. Er meldete via „Sky“ sogar Zweifel an Hintereggers Intelligenz an.